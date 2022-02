Suri King Crimsoni kaasasutaja Ian McDonald

McDonaldi esindaja sõnul suri ta rahulikult oma kodus New Yorgis oma lähedaste juuresolekul, vahendab Consequence.

Multiinstrumentalist McDonald asutas progeansambli King Crimson koos Robert Frippi, Michael Giles'i, Peter Sinfieldi ja Greg Lake'iga 1968. aastal. Tema aeg bändis oli üürike, kuid mõjukas. McDonaldi varasem kogemus sõjaväebändis mõjutas ka ansambli varajast kõla ning bänd lülitas mellotroni oma instrumendiparki just McDonaldi soovitusel.

McDonaldi panust kuuleb läbivalt King Crimsoni 1969. aasta debüütalbumil "In the Court of the Crimson King". Lisaks albumi kõigi lugude kaasautorlusele mängis ta albumil nii saksofoni, flööti, klarnetit, bassklarnetit, mellotroni, klavessiini, klaverit, orelit kui ka vibrafoni.

Ta lahkus bändist 1969. aasta lõpus loominguliste erimeelsuste tõttu Frippiga, kellega ta andis 1970. aastal välja ühise albumi. McDonald taasliitus King Crimsoniga lühikeseks ajaks 1974. aastal ja andis panuse bändi albumil "Red". Enne kui McDonald jõudis ansambliga püsivalt uuesti liituda, saatis Fripp aga bändi laiali, viidates oma pettumusele muusikatööstuses.

1976. aastal moodustas McDonald koos Mick Jones'i, Lou Grammi, Al Greenwoodi, Ed Gagliardi ja Dennis Elliottiga ansambli Foreigner, kust Jones ta koos Greenwoodiga 1980. aastal vallandas. Pärast seda jätkas McDonald tööd sessioonimuusikuna, salvestades muusikat artistidega, nagu T. Rex ja Steve Hackett.