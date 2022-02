Tidi&bande avaldas debüütalbumi "Hommikpäevõhtuöö"

Albumil on kaheksa lugu koos juba seniilmunud singlitega "Daydreamer", "Hommikpäevõhtuöö", "Taliöine" ning "D-duuri laul". Album ilmub ka CD-l ning vinüülplaadil selle aasta kevadel.

Lugude autor on Karoliine-Lisette Kõiv, artistinimega Tidi, ja tema bande. Muusikale on sõnad kirjutanud Kõiv ise, kuid albumi nimisingli "Hommikpäevõhtuöö" teksti autor on Marie Under ning plaadil kõlab ka seni ilmumata lugu "Ära/asjad", mille sõnade autor on Hando Runnel.

Albumil kuuleb nii keelpilliarranžeeringuid, psühhedeelset kitarrimängu kui ka linnulaulu. Albumi üldine õhkkond on Tidi sõnul jutustus vabadusest, valusatest mõtetest ja päriselu igapäevasest ilust.

Tidi suurim muusikaline eeskuju on kurikuulus Frank Zappa, kelle põhimõtetest lähtuvalt teeb ansambel kogu oma produktsiooni ning muusika levitamiseks vajaliku töö ise.

Tidi bande koosneb kuuest eriilmelisest muusikust – laulja ja pianist Elsa Nagel, laulja ning viiuldaja Marta Külaots, kitarrist Kaur Einasto, kontrabassist Martin Kullamaa, trummar Kristjan Tenso ning laulude autor ja seadja, laulja, viiuldaja ning kitarrist Karoliine Kõiv ehk Tidi.