Otseülekanne lõppenud: selguvad kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

"Tore, et sellel aastal saame spordi- ja kultuurirahvaga taas kokku tulla, et üheskoos tunnustust jagada neile, kes eelmisel aastal oma tööde ja tegemistega enim silma paistsid. Samuti on ilus koos tänada ja austada elutööpreemia saajaid, kes suure osa oma elust on pühendunud mingile kindlale valdkonnale ning pälvinud tehtu eest avaliku tunnustuse. Inimesele, kes teeb oma tööd sisemise põlemise ja armastusega, on tänu ja tunnustus oluline ning kolleegide ja austajate aplaus on tähtis osa sellest, " ütles kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates aastast 1995 ning need on rahalised. Peapreemia on suurusega 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiapäeval antakse välja ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad, mille suurus on 1000 kuni 4000 eurot.

Kultuurkapitali preemiate laureaadid saavad alates 2013. aastast kuldse preemiakera, taiese, millele autorid Risto Tali ja Rait Siska on nimeks pannud Jonnakas.

13. veebruari õhtul kell 18.45–20.00 jõuab ETV eetrisse erisaade "Kultuurkapitali aastapreemiad 2021", mis tutvustab lähemalt elutöö- ja peapreemia laureaate.