Galerii. Paola Suhonen avab fotos ja filmis seksuaalsuse ning religioossuse vastuolu

Väljapanekul esitatavad tööd räägivad USA Tennessee osariigi noortest, kes peavad suhestuma konservatiivse lõunaosariigi religioosse maailmatunnetusega, mis siiani defineerib kõike keha ja seksuaalsusega seotut. Nad on surutud olekusse, kus eksperimenteerimisele nooruslike soovidega ruumi ei anta.

"Southern boys, southern girls" on erinevate meediumide ühendamisel sündinud projekt, mis seob omavahel fotot ja filmi. Enne jäädvustamist noored omavahel kohtunud ei ole. Käsitsi valmistatud märgplaatkolloodiumfotod on jäädvustatud rännaku jooksul Põhja-Ameerikas. Pimik oli mõnikord ehitatud auto pagasiruumi, mõnikord motelli vannituppa või telki.

"Sellise lähenemisviisi olulisim omadus on ettearvamatus, protsessis olemise tunnetamine ja asjade kulus kujutistesse sattunud vead," märkis Suhonen.

Helsingis sündinud Paola Ivana Suhonen on rahvusvaheliselt tuntud eelkõige kui moedisainer ja Ivana Helsinki brändi looja, kuid ta tegutseb ka (foto)kunsti ja filminduse alal. Suhonen on õppinud filmindust New Yorgi Filmiakadeemias ja fotograafiat Los Angeleses Ameerika Filmiinstituudis.

Näitus jääb avatuks juuni teise pooleni 2022.