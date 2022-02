Simon Reynoldsi postpungi algusaega kaardistavast raamatust sünnib dokfilm

Inglise muusikaajakirjaniku Simon Reynoldsi 2005. aasta raamatust "Rip it Up and Start Again", mis kaardistab postpungi algusaega 70. aastate lõpust 80. aastate keskpaigani, sünnib dokumentaalfilm.

Ansambli Orange Juice loo "Rip It Up" järgi pealkirja saanud raamatul põhineva dokumentaalfilmi "Rip it Up + Start Again" lavastavad Nikolaos Katranis ja Russell Craig Richardson.

Filmis näeb teiste hulgas intervjuusid Jah Wobble'i (Public Image Ltd), Una Baines'i (The Fall), Alexander Hacke'i (Einstürzende Neubauten), Genesis P-Orridge'i (Throbbing Gristle, Psychic TV), Mark Stewarti (The Pop Group) ja Stephen Mallinderiga (Cabaret Voltaire), samuti haruldast materjali mitmetest live-esinemistest.

Dokumentaalfilmi kuid juba praegu saab vaadata sellest laiendatud 16-minutilist treilerit väljaande Brooklyn Vegan vahendusel.