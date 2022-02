Nädalavahetuse menukaim film kinodes oli "Uncharted: kaardilt kadunud"

Värsked filmid hõivasid tegelikult kogu nädalavahetuse kinolevi tipp-3; lisaks "Unchartedi" järel olid kaks populaarsemat filmi "Surm Niilusel" ("Death on the Nile"), mis kogus sama ajaga 3491 külastust, ja "Abiellume" ("Marry Me"), mis kogus 2883 külastust.

Nende järel mahtusid tabelisse ka "Encanto", mis kogus 1770 külastust (kokku 20 407 külastust), "Tulesüda" ("Fireheart"), mis kogus 1621 külastust (kokku 4170 külastust) ja "Moonfall", mis kogus 1030 külastust (kokku 5205 külastust).

Tabeli viimase koha hõivas pikalt selle tipus trooninud "Ämblikmees: pole koduteed" "Spider-Man: No Way Home", mis kogus 910 külastust (kokku 78 533 külastust).