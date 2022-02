Suri muusik Mark Lanegan

Teisipäeval suri 57-aastasena muusik Mark Lanegan, kes sai esmalt tuntuks bändist Screaming Trees, kuid tegutses ka ansamblites Queens of the Stone Age ja The Gutter Twins ning avaldas arvukalt sooloalbumeid.

1964. aasta 25. novembril sündinud Lanegani esindaja teatas, et Lanegan suri teisipäeva hommikul oma kodus Iirimaal Killarney's. Surma põhjust ta ei avaldanud, kuid hiljutises intervjuus väljaandele Consequence tunnistas Lanegan, et koroona viis ta kolmeks nädalaks koomasse, muutis ajutiselt kurdiks ja ta vaevleb endiselt kroonilise koroona mõjude all.

Washingtonis Ellensburgi linnas USA-s sündinud Lanegan oli üks grunge-skeene pioneeridest, tegutsedes ansambli Screaming Trees lauljana 1985. aastast kuni bändi lahkuminekuni aastal 2000. Ansambel avaldas karjääri jooksul mitmeid albumeid, nende tuntumate lugude hulgas on "Nearly Lost You" 1992. aasta albumilt "Sweet Oblivion" ja "All I Know" 1996. aasta albumilt "Dust".

Lanegan oli võtmetähtsusega liige ka ansamblis Queens of the Stone Age ja astus üles viiel nende stuudioalbumil, sealhulgas läbimurdealbumitel "Rated R" ja "Songs for the Deaf".

2008. aastal avaldas ta koos ansambli Afghan Whigs laulja Greg Dulliga projekti The Gutter Twins alt albumi "Saturnalia". Sooloartistina avaldas ta kokku 12 stuudialbumit, neist viimane, "Straight Songs of Sorrow", ilmus 2020. aastal.

2021. aastal moodustas ta koos ansambli The Icarus Line endise laulja Joe Cardamone'iga duo Dark Mark vs. Skeleton Joe, mille alt avaldasid sama aasta oktoobris ka omanimelise stuudioalbumi. Lanegan andis aastate jooksul koostööalbumeid välja ka selliste muusikutega nagu Duke Garwood ja Isobel Campbell.