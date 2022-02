Loe täismahus: 1776. aastast pärit eestikeelne uunikum jõudis rahvusraamatukogusse

"18. sajandi teises pooles trükitud raamatust polnud seni teada ainsatki säilinud eksemplari," kinnitas vanaraamatu spetsialist Urve Sildre ajakirjale Raamatukogu.

Rahvusraamatukogul õnnestus tumepruunis nahkköites teos soetada Osta.ee oksjonilt, raamat saadi oma kogusse kokku 1005 euro eest. Raamatu seisund oli oma vanuse kohta hea, kuid selle esimestel lehtedel on suur tume plekk, mis raskendab esikaane siseküljel oleva sissekirjutuse lugemist.

Sildre sõnul sisaldab uunikum-teos 127 küsimust-vastust, kolm vaimulikku laulu ja paar palvet.

Haruldase leiu autor on teadaolevalt baltisaksa kirjamees ja pastor Johann Georg Schnell. (1734–1812). "Tema kohta on andmed, et ta sündis Bodeni järve lähedal Lindaus pastori pojana, õppis Jena, Leipzigi ja Halle ülikoolis, peale mida tuli Schnell Liivimaale koduõpetajaks. Aastatel 1756–1760 töötas ta Olustveres von Fersenite juures enne kui temast sai kirikuõpetaja," rääkis Sildre.

Eksemplar oli haruldane juba 19. sajandi keskel. On teada, et seda otsis taga ka esimene eestlasest bibliofiil Mihkel Jürgens (1864), kes on oma raamatukogu trükikataloogi nimekirja märkinud selle kui raamatu, mis on ilmunud, aga mille kohta puuduvad andmed.

Nüüdseks rahvusraamatukogu kogus olev teos on pärit 1960.–1970. aastatel tegutsenud avalikkusele vähetuntud bibliofiili erakogust, mis oli viimase ajani kollektsionääri pärijate valduses.