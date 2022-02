Otseülekanne: kongressi "Juri Lotmani semiosfäär" plenaarloengud

26. veebruaril saab otseülekandes jälgida Aleida Assmanni plenaarloengut "On the shoulders of giants – from Lotman's semiotics to cultural memory":

25. veebruaril avasid kongressi Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ja Lotman 100 korraldusmeeskonna liige Marek Tamm, samuti sai näha Mieke Bali plenaarloengut "Reading the World: The Urgency of Semiotic Thinking".

Kongressi täpsem kava on nähtav siin.

Kongress avatakse 25. veebruaril Tallinna Ülikoolis, avakõnelejaks on rektor Tõnu Viik. Kongressi kulminatsioon on 28. veebruaril Tartu Ülikoolis, kus õhtul toimuval juubeliaasta tseremoonial võtavad sõna Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ning Eesti president Alar Karis.

Kongress on osa Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva tähistamise sündmustest. Neli päeva kestev kongress toob kohale oma eriala tippteadlasi Eestist ning välismaalt. Tuntumad plenaaresinejad, kes kohapeal kõnelevad, on Aleida Assmann (Konstanzi Ülikool, Saksamaa), Boris Uspenskij (Riikliku Teadusülikooli Kõrgem Majanduskool, Venemaa), Yuri Tsivian (Chicago Ülikool, USA), Mieke Bal (Amsterdam Kultuurianalüüsi kool, Holland).

Kongress on pühendatud Juri Lotmani semiosfääri mõistele ning tema teadustööst jätkuvalt tärkavatele inspireerivatele dialoogiavenüüdele. Kongressile on tulemas silmapaistev plenaaride kogu, kes esindavad erinevaid teaduslikke distsipliine ning arutlevad Lotmani rikkaliku ja viljaka mõtteloo üle.