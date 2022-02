Eesti disaini päev kutsub märkama head disaini

Seekordne Eesti disaini päeva loosung "Märka head Eesti disaini" kutsub üles vaatama enda ümber uudishimulikuma piguga, et avastada just kohalike disainerite loomingut. "Eesti lauljaid ja näitlejaid tunnevad kõik nägupidi, disainereid teatakse aga äärmiselt vähe. Erialaliit soovib lähemalt tutvustada neid töökaid ja andekaid loomeinimesi, kelle toodetel me iga päev istume või kelle riideid ja ehteid kanname," selgitas Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu president ja idee algataja. Liidu missiooniks on juba aastaid tutvustada Eesti disaini nii kodus kui piiri taga.

Sotsiaalmeedias tasub otsida tunnuslikku märksõna #märkameeestidisaini, mille egiidi all astuvad publiku ette hoopiski disainerid ise. Tavapärasema toote- ja brändikeskse tutvustamise asemel tullakse pildile oma näoga, avatakse lähemalt elukutse tagamaid, inspiratsiooni ja õnnestumisi. "Eesmärk on tutvustada valdkonda läbi tegijate, et disain ei jääks eluvõõraks või kaubanduse reklaamteadete varju," rääkis tänavuse disainipäeva eestvedaja Piret Mägi.

Muidugi on oodatud kõik inimesed ka ise pildistama ja näitama oma kodudes leiduvaid kohalikke disainipärle.

Õhtul loob tähistamiseks sobiva meeleolu esmakordselt aset leidev ning kõigile avatud Disainiviktoriin Tallinnas Kopli Köögis.

Nädalavahetusel kutsub Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum veel viimaseid päevi avatud näituse "Nulltuju. Eesti moe avangard 2000-2010" kuraatorituuridele. Kui aga kodukant juhtub olema Londonis, siis just parasjagu saab nautida YKK näituseruumi vaateaknal Riina O eksperimentaalset koti- ja aksessuaarikollektsiooni, mis valminud uuenduslikust materjalist: teeseenejoogi ehk kombucha käärimisel tekkivast bakteriaalsest tselluloosist.