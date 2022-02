Estonia ja Leedu rahvusooper kutsuvad ooperikogukonda üles lõpetama koostöö Vene riigiga

Avaldusega kutsuvad rahvusooperid Euroopa ooperikogukonda üles reageerima ja lõpetama igasuguse koostöö Vene föderatsiooniga.

"Sõjal ei ole õigustust ja kahjuks on Venemaal asuvad teatrid osa riigist, mis korraldab ulatuslikke rünnakuid. Väga oluline on mõista, et kui me ei peata seda sõjamasinat, milles isegi kunstnikud saavad osaks režiimist ja propagandast, siis järgmisel päeval on need tankid Balti riikides ja liiguvad edasi Euroopasse," märkisid ooperiteatrid.

"Kaks Balti rahvusooperit mõistavad karmilt hukka Ukraina riigi ja rahva vastu suunatud barbaarsuse. Täna teatab Vene Föderatsioon avalikult, et tal on õigus jõhkra jõuga otsustada, kas tema naabritel on õigus elada, areneda ja õitseda. See on täiesti vastuvõetamatu ja peegeldab selle riigi tegelikku mõtteviisi," seisab rahvusooperite avalduses.

"Nõuame, et kõik Venemaalt ja Valgevenest pärit Opera Europa võrgustiku liikmetest teatrid mõistaksid avalikult hukka Venemaa ja Valgevene agressiooni Ukraina vastu. Kui Vene ja Valgevene teatrid keelduvad agressiooni hukka mõistmast, tuleb nende Opera Europa liikmelisus tühistada. Me ei saa jääda nendega, kes õigustavad sõda Euroopas."