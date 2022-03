Frankofoonia kuu toob ETV2 ekraanile prantsusekeelsed filmid

ETV2 ja Prantsuse Instituudi Eestis koostöös valminud filmiprogrammist leiab viimastel aastatel valminud mängufilmid, millest osad jõuavad Eesti vaatajateni esimest korda ja mõned on varem linastunud küll kinolinal, aga mitte tele-ekraanil. Frankofoonia kuu filmid tele-esilinastuvad ETV2s märtsi kolmapäevadel kell 22.00, kõik filmid on järelvaadatavad veebikanalis Jupiter.

"DNA" ("DNA", Prantsusmaa 2020)

DNA

K, 2. märtsil kell 22.00

R: MaÏwenn

Draama tuntud prantsuse näitlejate osavõtul. Neige (MaÏwenn) on nägus noor pariisitar, kes elab kirevat pereelu koos enesekeskse õe (Marine Vacht), sarkastilise eksi (Louis Garrel) ja tujuka emaga (Fanny Ardant). Neige tuleb oma elu ja värvikate peresuhetega kenasti toime. Kui aga tema armastatud Pariisis elav alžeerlasest vanaisa ühel päeval hinge heidab, kaotab Neige jalgealuse ja teda hakkavad kummitama identiteediprobleemid. Vastuse peaks andma DNA-analüüs.

"Slaalom" ("Slalom", Prantsuse 2020)

Slaalom

K, 9. märtsil kell 22.00

R: Charlène Favier

Lyz Lopez (Noée Abita) on 15-aastane lootustandev suusataja, kes võetakse vastu Pantsusmaa Alpides tegutsevasse rangesse spordiakadeemiasse. Treeningkeskust juhatab endine suusaäss Fred (Jérémie Rener), kes paneb kasvandikele karmi füüsilise ja emotsionaalse pinge peale. Lyz talub raskusi ja edeneb sportlasena hästi, ent mida aeg edasi, seda enam paistab, et Fredi huvi tüdruku vastu ei piirdu ainult sportliku poolega. Film pälvis 2020. aastal PÖFF-i laste ja noortefilmide festivali Just Film grand prix.

"Suur läbimurre" ("Un triomphe", Prantsusmaa 2020)

K, 16. märtsil kell 22.00

K, 16. märtsil kell 22.00

R: Emmanuel Courcol

1985. aastal lavastas rootslane Jan Jönson Kumla vanglas sealsete kinnipeetavatega Samuel Becketti näidendi "Godot´d oodates". Esietenduse päeval Göteborgis põgenesid aga kuuest näitlejast viis enne esietendust. Kui Beckett juhtunust kuulis, kommenteeris ta seda muheldes: "Nad ei jäänud Godot´d ootama, vaid läksid ümber nurga." Film on saanud ainest tollest tõsieluloost. Näitleja Etienne (Kad Merad) kelle loomeelu pole just kõrgpunktis, lavastab vanglas "Godot´d oodates" ja sealne värvikas seltskond aitab ka Etienne´il areneda. Trupp jõuab oma menuka etendusega Pariisi ...

"Meie kaks" ("Deux", Prantsusmaa, Luksemburg, Belgia 2019)

K, 23. märtsil kell 22.00

K, 23. märtsil kell 22.00

R: Filippo Meneghetti

Avameelne LGBT-teemaline draama, mille peategelased on eakamad daamid. Ühes prantsuse linnas elavad pensionärid Nina (Barbara Sukowa) ja Madeleine (Martine Chevallier). Näiliselt on nad lihtsalt head naabrid, tegelikult on neil aga salasuhe. Daamid plaanivad elumuutust, suhte avalikuks tegemist ja Madeline´i korteri mahamüümise järel ühist elu Roomas, siis aga tuleb nende vahele tüli ja Madeleine´i tabab selle järel raske terviserike. Olukorda komplitseerib seegi, et Madeleine´i pere, tema täiskasvanud tütar ja poeg ei oska ema armuloo kohta midagi aimata.

"Hingetõmme" ("L'ordre des médecins", Prantsusmaa, Belgia 2018)

K, 30. märtsil kell 22.00

R: David Roux

Simon (Jérémie Renier) on 37-aastane kogenud arst, kes töötab pneumoloogia osakonnas. Arstina näeb ta iga päev surma lähedalt ja on õppinud end ränkade tundmuste eest kaitsma. Kõik muutub, kui haigla naaberosakonda satub kriitilises seisundis tema ema (Marthe Keller). Sel hetkel põrkuvad Simoni isiklik elu ja arstiprofessionaalsus ning see lööb kõikuma mehe senised veendumused ja kindluse.