Draamateatris jõuab publiku ette Priit Pedajase lavastus "Puud olid, puud olid hellad velled"

Hind, keda kehastab lavastuses Christoper Rajaveer, püüab 19. sajandi keskpaigas Otepää kandi talukohaga üksi hakkama saada. Tartukeelses poeetilises loos peavad noored inimesed ellujäämisvõitlust maaga, tööga ja saatusega.

Lavastaja Priit Pedajase sõnul 19. sajand vaid raamib lavastuse teemasid. "See on aegade ülene lugu ühe noore inimese peremeheks kasvamisest, mis võib olla nii keeruline, et käib kohati üle jõu. Põhikonfliktiks lavastuses on see, kas ja kuidas inimesed oma positsioonist ja alluvussuhetest aru saavad, peremees enda ja sulane enda kohast. "Puud olid…" on väga kõnekas, väga ilmekas teos, mis kõnetab ja puudutab, ega asjata pole seda nii teatris kui filmis varem aluseks võetud."

Lavastaja ja dramatiseeringu autor on Priit Pedajas, osades Christopher Rajaveer, Karmo Nigula, Teele Pärn, Tõnu Oja, Tõnu Kark, Taavi Teplenkov, Martin Veinmann, Jaan Rekkor, Hilje Murel, Kaie Mihkelson, Jan Ehrenberg, kunstnik Pille Jänes, valguskujundaja Kaido Mikk, videokujundaja Tauno Makke.