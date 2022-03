Telliskivis vastanduvad näitusel vaba Ukraina ja sõjakeeris

Annika Haasi seeria "Ukrainas nagu eelmises elus" on üles võetud 21 aastat tagasi Kiievi ja Volõõnia piirkonnas ning Karpaatide mäestikus, kus fotograafile avanes kauni loodusega külalislahke ja vaba Ukraina.

Kontrastiks sellele on Levila ajakirjanike fotoreportaaž vaid kümne päeva jooksul sõjast laastatud Ukrainast ja sõjakeerisesse sattunud inimestest. Fotoseeria autorid on kolm Levila ajakirjanikku - endine missioonisõdur ja dokumentalist Erik Tikan, toimetaja Mari Mets ning India päritolu Kanada fotograaf Sami Siva. Näitus on üleval, kuni sõjakoledused kestavad ning fotoseeriat uuendatakse jooksvalt.

"Ma usun, et selline asi võib olla ka tulevastele põlvkondadele väga oluline. Kui mõtleme II maailmasõja peale - sageli just need üksikud inimlikud hetked aitavad meil kas või vähekeni tunnetada. Lõpuni nagunii ei saa seda meeleolu, mis on päriselt sõjas," rääkis Levila juht Daniel Vaarik "Aktuaalsele kaamerale".