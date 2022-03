Eva Velsker: "Per Õnneseen" on üks Taani tähtsaimaid klassikateoseid

Eva Velsker sõnas, et Henrik Pontoppidani "Per Õnneseen" on kahtlemata üks Taani kõige tähtsamaid klassikateoseid. "Pontoppidan on ka see taanlane, kes on pälvinud oma loomingu eest Nobeli preemia ja just "Per Õnneseen" on üks neid raamatuid, mida loetakse tema kõige olulisemate hulka."

"Ta on endiselt ka lugejate seas armastatud, mitte ainult koolides kohustuslikult ei loeta, vaid ka täiesti vabatahtlikult loevad seda inimesed," ütles Velsker ja lisas, et eri maade tõlkijatega suheldes on ta kuulnud, et "Per Õnneseen" on ka paljude lemmikteos.

Kuigi "Per Õnneseen" pole tõlkija sõnul tänapäevane kiire lugemine, kuid teos ei ole tema hinnangul ka ühelgi hetkel igavaks. "Ta on ühtepidi klassikaline arenguromaan, mis algab noorusest ja jätkub otsingutega läbi elu, ta annab pildi eelmise sajandivahetuse taani ühiskonnast, aga kõige selle kõrval on ta isikuromaan ning peategelase isik, kuidas ta kõnnib läbi kahtluste, läbi muutuva maailma, läbi otsingute, läbi ajastu ideede, mis on ka väga huvitavalt tema otsingutesse sisse põimitud."

"Seal on sees ajastu muutumise teemad, mis on igal ajal olulised, see, kuidas põllumajanduslikust ajastust tuleb uus tööstuslik ajastu, aga just ka see inimese lugu, ma arvan, et iga suure teose puhul on oluline see, mis ka üldinimlikult puudutab ja ma usun, et see puudutab ka tänapäeva lugejat," tõdes ta.

Tõlkija jõudis Pontoppidani "Per Õnneseeneni" läbi taani kirjanduse klassika. "Mõtlesin, et mida oleks vaja ja mida ma ise tahaksin, et oleks taani klassikast veel eesti keeles ja mis võiks Eesti lugejale midagi pakkuda ja ma leidsin, et see raamat võiks just midagi sellist olla," rõhutas ta ja mainis, et seda raamatut oli raske, ent ka põnev tõlkida.