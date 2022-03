Suri näitleja William Hurt

Meie seast lahkus 71-aastasena näitleja William Hurt (20.03.1950 – 13.03.2022), kelle pälvis parima meespeaosa Oscari rolli eest filmis "Ämbliknaise suudlus" ("Kiss of the Spider Woman").

Karjääri jooksul oli Hurt nomineeritud Oscarile neljal korral, lisaks "Ämbliknaise suudlusele" (1985) ka peaosade eest filmides "Broadcast News" (1987) ja "Childer of a Lesser God" (1986) ning kõrvalosa eest filmis "A History of Violence" (2005), vahendas Variety. Samuti pälvis ta Emmy nominatsioonid osatäitmiste eest sarjas "Damages" (2009) ja telefilmis "Too Big to Fail" (2011).

Viimastel aastatel lõi William Hurt kaasa ka Marveli koomiksifilmides: ta astus üles filmides "The Incredible Hulk" (2008), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019) ja "Black Widow" (2021).

William Hurt alustas oma karjääri 1970. aastate lõpus rollidega sarjades "Kojak" (1977) ja "Great Performances" (1978), tema esimene filmiroll oli Ken Russelli õudusfilmis "Altered States". Tema hinnatumad rollid jäävad 1980. aastatesse, kuid aastate jooksul astus ta üles ka filmides "Lost in Space" (1998), "A.I. Artificial Intelligence" (2001), "The Village" (2004) ja "Syriana" (2005), samuti telesarjas "Dune" (2000).