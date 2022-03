Otseülekanne: eksperimentaalmuusika kogumiku "Vahelüli" esitluskontsert

"Vahelüli" on eksperimentaalse muusika kogumikalbum, millel kõlab seitse pikemat teost erinevatelt esitajatelt Eestist ja välismaalt. Plaadil musitseerivad eri žanrite ja helimaailmade vahel omanäolisi seoseid loovad kollektiivid: Hello Upan, Road To Saturn (varasema nimega Lost Harbours & eleOnora), vmr, Liz Wirestring, Katariin Raska & Sébastien Grenat ning Underground Forest.

Albumi esitluskontserdil tulevad ettekandele vabaimprovisatsioonilised ja omaloomingulised teosed, mis on otseselt või kaudselt seotud ka albumile jäädvustatud muusikaga.

Hello Upan tegeleb eksperimentaalse heliimprovisatsiooniga, kasutades selleks enamasti viiulit. Viimastel aastatel on ta esinenud sooloimprovisatsiooni ja heliinstallatsiooniga "Heliokuup", tegutsenud regulaarselt eksperimentaalduo Post Horn koosseisus ning lo-fi helikeelega eksperimenteerivas duos Hello Killu. Hello kuulub ka Lokaalraadio koosseisu, mis tegeleb radiofoonilise kunsti kui kaasaegse kunsti praktikaga.

Lost Harbours & eleOnora (uue nimega Road To Saturn) on vabaimprovisatsioonilise muusika duo, milles kombineeritud abstraktne hääl, akustiline kitarr ja mikrosüntesaatorid. Duo moodustavad Eesti-Läti päritolu laulja ja häälekunstnik Eleonora Kampe ning inglise päritolu muusik Richard Thompson, kes on muu hulgas Briti avangardmuusika liikumise Culture as a Dare üks eestvedajaid.

vmr on vabaimpro ja mürakunsti trio, mille koosseisu kuuluvad abstraktsetel elektroonilistel radadel eksperimenteeriv helikunstnik Villem Jahu, Tartus baseeruv kitarrist ja elektroonikaga katsetav helikunstnik Martiini ning Tartu helikunstnik Riho Kall.

Liz Wirestring on nüüdisklassika ja vaba jazz'i taustaga Eesti harfimängija ning helilooja Liis Jürgensi poolt ellu kutsutud sooloprojekt. Tema muusikapalad on loodud, komponeeritud ja esitatud käesolevas hetkes ning projekt on seega omamoodi laboratoorium ja katsetuste ning õnnestumiste-eksimuste põrandaalune ala.

Katariin Raska & Sebastien Grenat on duo, mille keskseteks instrumentideks on saksofon, torupill ja löökpillid. Ansamblisse kuuluvad Eesti multiinstrumentalist ja improviseerija Katariin Raska, kelle projektidel on ühisosa nii folgi ja pärimusmuusika kui ka vabaimprovisatsiooni ning eksperimentaalmuusikaga ja Prantsusmaalt pärit jazzi-taustaga trummar Sebastien Grenat.

Kollektiivi Underground Forest loomingus kohtub autorilaulust ja folgist tõukuv lähenemine muusikale mitmete eksperimentaalmuusika alažanride ja stampe vältiva kõlapildiga. Ühelt poolt on vaheldumisi seatud struktureeritumad ja meloodilisemad ning teiselt poolt abstraktsemad kõla- ja mürapõhised, valdavalt instrumentaalsed palad.

Esitluskontserdi helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.