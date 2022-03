TÜ loodusmuuseumil ja loodus- ja täppisteaduste valdkonnal täitub 220. tegutsemisaasta

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond tähistavad tänavu 220. aasta juubelit. Muuseumile ja valdkonnale, mis on omavahel tihedalt põimunud ja seisavad ühtsete väärtuste eest, pandi alus aastal 1802.

Läbi aastasadade on Tartu Ülikoolis töötanud mitmeid maailmakuulsaid loodusteadlasi, nende seas ka üks Nobeli auhinna laureaat – Wilhelm Ostwald. Ka neist, kes praegu ülikoolis õpetavad ja teadustööd teevad, on paljud maailma parima ühe protsendi teadlaste seas.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ekspositsioonides kohtuvad teadus, ajalugu ja põnevad lood ning nendega on üles kasvanud hulk loodushuviliste põlvkondi. See on Eesti vanim muuseum, millele pandi alus loodusteaduste professuuri juurde kuuluva loodusloo kabineti asutamisega. Esimeseks loodusteaduste professoriks ja muuseumi direktoriks nimetati Gottfried Albrecht Germann.

Kuigi loodusmuuseumi asutamise päevaks loetakse 6. aprilli, tähistab muuseum oma juubelit koos loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga kuu aega hiljem, 9.–14. maini. Nädala jooksul saab osa võtta loodusega seotud piduüritustest ja toimuvad ka konverentsid, muu hulgas tähistatakse Eesti III taksonoomiapäeva rahvusvahelise konverentsiga "Elurikkuse digiteenused".

Kogu aasta jooksul korraldatavate juubeliürituste kõrval toimuvad ka loodusmuuseumi ja botaanikaaia traditsioonilised sündmused: juunis on tulemas kaheksas Loodusfestival ja viies loodusvaatluste maraton, septembris traditsiooniline seenenädal. Sügisel jätkub juubeliaasta loodusteaduste konverentsi ja orienteerumisnädalaga.