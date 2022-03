Otseülekanne homme: Wiedemanni keeleauhinna laureaadi Mare Koidu ettekanne

Mare Koit on teadlasena pühendunud tehisintellekti arendamisse, tagades kõik vajaliku selleks, et me saaksime arvutitega suhelda loomulikus eesti keeles. Ta on ühendanud esmapilgul nii kauged erialad nagu keeleteadus ja informaatika ning loonud Eestisse hästi aktiivselt tegutseva keeletehnoloogia koolkonna. Ta on juhendanud arvukalt keeletehnoloogia alaseid väitekirju ja inspireerinud üliõpilasi, kes nüüd omakorda Eesti keeletehnoloogia valdkonda aktiivselt ja edukalt edasi viivad.



F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati auhind Jüri Viikbergile, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.

Mare Koidule pühendatud näitus on ERM-i raamatukogus avatud alates 15. märtsist.