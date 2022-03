Lavale jõuab Viljandi kultuuriakadeemia 14. lennu tükk "Toatüdrukud"

Lavastuses teevad kaasa Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala üliõpilased Liisbeth Kala ja Anumai Raska ning juhendaja ja lavastaja Katariina Unt, kes oli viimati üliõpilastega laval aastaid tagasi.

"Ma pidin leiutama ka mingi meetodi, et kuidas olla trupis näitlejana ja olla samal ajal ka lavastaja rollis. Selleks oli mul abiline Tõnis Veelmaa assistendina, kes mind tagasisidestas," rääkis lavastaja ja näitleja Katariina Unt "Aktuaalsele kaamerale".

Teatritudeng Liisbeth Kala pälvis hiljuti oma loometegevuse eest Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi. Nüüd tuleb tal mängida väga füüsilist teatrit koos oma juhendajaga.

"Me kohe protsessi alguses leppisime ka kokku, et oleme eelkõige partnerid ja kolleegid. Mulle tundub, et see kannab, see hierarhiate ja positsioonide mäng ei ole segama tulnud," rääkis Kala.

Rääkides sellest, miks on oluline lavakunstiüliõpilaste töid näidata ka päris publikule, märkis Unt, et erinevad kogemused kujundavad meid kunstnikena.

"Ei ole võimalik kohe saada kellekski, kui ma lõpetan mingil erialal kooli, et minust saab näitleja. Me kujuneme oma loometeel," selgitas Unt.

Nädalavahetusel mängitakse tükki Tallinnas, aprillis ja mais veel kaheksal korral Rakveres, Tartus, Paides ja Tallinnas.