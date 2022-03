Pühapäeval toimub Türil XIII noorte laulupeo puhkpilliorkestrite kava esmaettekanne

Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi ütles, et eesootav esitlusseminar on väga olulisel kohal laulupeoks valmistumisel. "Esmamulje on alati väga oluline. Kui lugude esitlus läheb korda, on see heaks lähtepunktiks kõigile orkestritele ja dirigentidele, et seda pikka, järgmise aasta suvel kulmineeruvat protsessi alustada ja selle sees tegutseda."

Jõgi sõnul on puhkpilliorkestrite repertuaar väga eriilmeline. Leidub nii vanu tuttavaid, nagu näiteks Ülo Vinteri "Majakene mere ääres" kui ka uusi huvitavaid teoseid, nagu näiteks Teodor Hirvoja "Löögi kaja". Eesmärk on kõik palad ka salvestada, et orkestritel oleks võimalikult hea nende abil lugusid õppida.

Riivo Jõgi tõdes, et paraku on koroona orkestritele oma jälje jätnud. "Peamine on koosmängu kadumine," sõnas ta. "Samas olen lootusrikas, et nii laulupeo ettevalmistuse kui ka igapäevase pillimängu taastumise toel saavad head ajad tagasi tulla. Peamine on, et kogu ettevalmistuse jooksul kollektiivide rõõm ei kaoks. Meie repertuaar on ju vahva ning pakub midagi nii alustavale mängijale kui ka juba aastaid pilli mänginud noorele ja peaks olema kõigile jõukohane. Kõik see kokku võiks tekitada loodetavasti mängurõõmu ja laulupeo ootusärevust," on XIII noorte laulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht lootusrikas.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin. XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autor on Mart Anderson.