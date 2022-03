Venemaal protestiks kontserdist loobunud Kodo esineb Tallinnas põgenikele tasuta

Ida muusika festivali Orient kutsel esitab Kodo Tallinnas oma uusimat kava "Tsuzumi". 14 muusikut esitab iidsetel jaapani traditsioonidel põhineva vaatemängu, kus maagiliste trummide kõla vaheldub graatsilise idamaise etendusega.

"Tänane kontsert on väga eriline, see on Ukraina põgenikele, tasuta, Kodo ei tee tasuta kontserte, see on väga erandlik olukord," selgitas festivali Orient korraldaja Tiina Jokinen "Aktuaalsele kaamerale".

Ukrainale mõeldes kõlab lavalt veidi muudetud kava ehk headuse rituaal.

"Teatavasti trummimuusika või trummirituaalid on olnud ühendus kõrgemate jõudude ja jumalaga juba iidsetest aegadest peale," lisas Jokinen. "Siit on ära võetud võib-olla süngemad ja sügavamad noodid. Asemele on pandud rohkem sintoistliku rituaali ja ta pigem on selline 60-minutiline palvus väga võimsa sõuga kui kontsert, homme seevastu on nii seda kui teist."