Collegium Musicale USA tuuril kõlab Tüüri teose maailmaesiettekanne

Eesti kammerkoor Collegium Musicale on kuni 4. aprillini kontserttuuril USA-s. Koor annab kontserdid Annapolises, Washingtonis ja New Yorgis ning need kõik on Ukraina toetuseks. Maailmaesiettekandele tuleb Erkki-Sven Tüüri "Omnia mutantur".

Kõikidel kontsertidel kõlab eesti heliloojate looming, ennekõike Arvo Pärt ja Veljo Tormis. Ettekandele tuleb ka Erkki-Sven Tüüri "Ukrainale".

"Vaatamata sellele, et Tüüri kooriteos "Omnia mutantur" on kirjutatud kaks aastat tagasi ja selle esitamine pidurdus pandeemia tõttu, sobib selle sõnum hästi tänasesse päeva," ütles koori dirigent Endrik Üksvärav. "Teose tekst ütleb, et kõik muutub, ole kannatlik ja sitke. Lunastus ei ole sõjas, armastus võidab kõik."

Collegium Musicale kontserdid toimuvad 29. märtsil Tallinna sõpruslinnas Annapolises, 30. märtsil Washingtonis ja 3. aprillil New Yorgis. Tegemist on 2020. aastal toimuma pidanud kontserttuuriga, mida pandeemia tõttu on mitmeid kordi edasi lükatud.

Tallinnas tegutsev kammerkoor Collegium Musicale repertuaar ulatub renessansist kaasaega, eriti oluline on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitab koor suurvorme. Koori 11. tegevusaasta sisse jäävad lisaks Eestile kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Liibanonis, Kreekas, Hollandis ja Jaapanis.

2017 võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix. Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolmel korral "Aasta koori" tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Kultuurikapitali helikunsti sihtkapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastal aastapreemiaga.

Aastas annab Collegium Musicale ca 40 kontserti. Eesti heliloojatest on enim esitatud Veljo Tormise loomingut. 2021. aastal andis Collegium Musicale kontserte üle-Eesti – kõigis Eesti maakondades. Tänavu on kooril kontserttuurid USAs, Kanadas ja Itaalias.