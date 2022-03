Galerii. Berit Kaschan esitles luulekogu "Täna piisab vähesest"

"Täna piisab vähesest" on Berit Kaschani kolmas luulekogu, mis paneb mõtlema, kuhu seada oma kohustuste piirid ning kui palju on meil üldse võimalust ja oskusi oma ärevust märgata ning vähendada. Kogumik koondab ühe aasta jooksul kirjutatud tekstide paremikku. Selles on elamise lusti ja leppimist, nukrust ja vabastavat narrust.

Toimetas Helena Läks, kujundas Triinu Kööba, küljendas Maris Kaskmann, välja andis kirjastus Püant.

Berit Kaschanil on varem ilmunud luulekogu "Ma naeran magades" (2016), mis pälvis Betti Alveri debüüdipreemia nominatsiooni ja Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna ning luulekogu "Hommikune vahetus" (2019). Tema luuletuste tõlkeid on ilmunud nii soome, läti, leedu kui ka vene keeles. Lisaks kirjutamisele on Kaschan pühendunud kirjanduse teraapilise mõju uurimisele ja praktiseerimisele.