Mart Juur Genesise viimasest kontserdist: see on ühe rokkmuusika ajastu lõpp

Diskoris ja melomaanis Mart Juures kutsub Genesis esile väga palju helgeid mälestusi kaugetest 70ndatest ja ka hilisematest aegadest. "See on üks ansambleid, kellega koos olen elanud, keda olen alati jälginud, kelle käekäik ja looming on mulle huvi pakkunud."

Asjaolu, et Genesis andis oma viimase kontserdi, tähistab tema sõnul nüüd ühe pop- ja rokkmuusika ajastu lõppu – lõpetamas on need artistid, kes alustasid 60ndatel ja kes leiutasid rokkmuusika ning seda arendasid, kes tahtsid rokkmuusika teha suureks ja enamaks kui ta algselt oli.

"Genesis äratas tähelepanu sellega, et ta oli üks nendest, kes rajas progressiivse roki. See algas 60ndatel ja oli muusika, mis tahtis olla suurem kui tavapärane rokkmuusika või pop- ja rokklaulu formaat. See muusika võttis endasse erinevaid mõjusid, stiile. See kasvas, arenes, võttis tohutult suuri vorme."

Juur kirjeldas, et sageli täitis üks pala kaks albumipoolt. "See oli rokkmuusika kasvamise aeg, kus rokkmuusika oli väga tähtis ja oluline. Kui nüüd Genesis lõpetab – ja tema põlvkonna ansambleid on lõpetanud ja lõpetamas veel – siis võib öelda, et läbi on üks periood rokkmuusikas, kus rokkmuusika tähendas palju."

Ta vaatas ära ka Genesise 26. märtsil toimunud viimase kontserdi. Ta tõdes, et on tore, et Collins lavale saadi olukorras, kus tal on nii palju erinevaid haigusi.

"Trummar teeb ansamblis kõige raskemat tööd, mis tähendab, et tal on läbi põlved, liigesed, küünarnukid, ta on kõrvust poolenisti kurt, tal on olnud mitu selgroo-operatsiooni," kirjeldas ta.

"Ta tegi selle show, istudes kontoritoolis. Selge see, et see ei ole täisjõus aegade Genesis. Aga see on midagi muud. See on kohtumine fännidega, fännide kohtumine bändiga just mälestuses," selgitas Juur.

"See on see soe tunne, mis on läinud läbi aastate, sest poplugu ei ole midagi kliinilist, mis lihtsalt on," jätkas ta.

"Tänapäeva populaarkultuur on põimunud nii tihedalt argieluga, et kui ma kuulan seda 1983. aasta plaati, siis meenub, et elasin siis Tartus Karlova linnaosas, kuulasin Genesist ja vaatasin aknast välja, kuidas Johansoni-mutt karjub naabripoisi peale."

Selliseid seosed on meil kõigil, lisas Juur. "Popmuusika võib tabada meid autosõidul, kodus, peol. Neid kohti on palju."

Genesis on tema sõnul õnneliku saatusega ansambel. "Neid bände, kes alustasid 70ndatel ja kelle me oleme nüüdseks unustanud, on tohutu hulk. Genesis vedas end 70ndatest 21. sajandisse."

Mart Juure valik Genesise lugudest: