Ringhold esitleb Terminalis uut albumit

"Kaev" on autorite sõnul kontseptuaalne album, mille fookus on nii tekstide kaudu edasi antaval sõnumil kui muusikalise stiili unikaalsusel. Albumi nimilugu "Kaev" (teksti autor Maarja Pärtna), "Latest News" ja "Extinction Funk" (tekstide autor eleOnora) puudutavad meid ümbritseva elukeskkonna hävimise temaatikat.

"Loobumine" (teksti autor Tanel Rander) on duo sõnul aga jõuline ja mõnevõrra eskapistlik väljaütlemine sellest, et liigsest võiks loobuda. Liivikeelne laul "Kouv" (kaev - eesti k.) on muinasjutuliku sisuga lugu kaevu kaevajast ja kaevust joojatest (teksti autor Kõrli Stalte). Lisaks kõlab armastajate hüvastijätulaul "Last Kind Words", mis on bluusilaulja Geeshie Wiley originaal, millele Ringhold on loonud uue seade.

KAEV by Ringhold

Ringholdi koosseisu kuuluvad Kalle Tikas (elektrikitarr), Eleonora Kampe (laul). "Kaev" on salvestatud duo kodustuudios Raplamaal. Lood on miksinud Kalle Tikas ja master'i tegi Peeter Salmela.