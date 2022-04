TMW konverentsil astub üles ka Sugarcubesi asutajaliige Sigtryggur Baldursson

Islandi muusika ekspordikontori tegevjuht Sigtryggur Baldursson on väljaspool kodumaad eelkõige tuntud Björki kunagise bändi Sugarcubesi asutajaliikme ja trummarina. Sooloartistina kasutab ta alter ego Bogomil Font. Ta on ka ka plaadifirma Bad Taste (Smekkleysa) kaasomanik ja Islandi muusikast rääkiva auhinnatud telesarja "Hljomskalinn" produtsent.

Prantsusmaa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise aastal on konverentsil esindatud Prantsuse muusika riiklik tugiorganisatsioon Center National de la Musique (CNM) ja kõnelejate seas CNM-i rahvusvaheliste projektide juht Benjamin Demelemester ning Euroopa suhete ja soolise võrdõiguslikkuse tegevjuht Corinne Sadki.

Konverentsi esinejate nimistusse on lisandunud ka Euroopa juhtiva muusikatööstuse konverentsi ja esitlusfestivali Eurosonic Noorderslag (ESNS) programmijuht Robert Meijerink, muusikaagentuuri Charmenko asutaja Nick Hobbs, More Zvukov artistiagentuuri asutaja Natasha Padabed, The SuperSwell Collective nõustaja Paul Cheetham, Euroopa koostööprojekti HEMI juht Georges Perot, Soome muusikaettevõtte Internationaali Säätö tegevjuht Richie Mattila, Briti WOW Foundation vanemprodutsent Shereen Perera ja Ungari muusikaarenduse organisatsiooni Hangvetö programmijuht Balazs Weyer.

Eesti muusikavaldkonnna eestkõnelejatena astuvad üles muusik ja produtsent Maris Pihlap, Tier Music Managementi A&R manager Sandra Perens ning Music Estonia programmide juht Marii Reimann ja rahvusvaheliste projektide juht Jaanika Lillemaa,

Rahvusvahelise võrdõiguslikkuse algatuse Keychange liikmetena on kõnelejate seas Saksamaa naismuusikute kogukonna RAKETEREI asutaja Imke Machura ning Islandi artistiagentuuri Peer Agency omanik ja muusikajuht Kim Wagenaar.

Varem avalikustatud TMW konverentsi staaresinejate seas on plaadifirma Bella Union asutaja ja omanik Simon Raymonde, britpopi publitsist Jane Savidge, Mute Song tegevjuht David McGinnis, Ukraina räpistaar Alyona Alyona jpt.

Reedel, 6. mail Tallinnas Nordic Hotel Forumis ja laupäeval, 7. mail Narvas multimeediakeskuses OBJEKT toimuv konverentsi arutlusteemade seas on kultuuripoliitika ja -ettevõtluse strateegiad, piirkondlikud turud ja rahvusvahelised koostöövõrgustikud ning muusika mõju jätkusuutlike linnade ja inimõiguste kujundamisel.

TMW 2022 kahe linna ühendfestivaliga tähistatakse koos tegemist ja koos olemist. Sellest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit kandev Eesti pealinn Tallinn saadab Eesti idapiirile Narvasse muusikalise tervituse.

TMW konverentsi lõplik programm ja ajakava avalikustatakse lähiajal.

TMW 2022 toimub 4.–6. mail Tallinnas ja 7.–8. mail Narvas. Festival koosneb kolmest peamisest programmiosast: muusikafestivalist, muusikavaldkonna konverentsist ja linnafestivalist. TMW eesmärk on tutvustada Eesti muusikat, edendada rahvusvahelisi suhteid ja pakkuda uusi kultuuriavastusi. Festivalil osaleb igal aastal üle 500 rahvusvahelise muusikatööstuse edendaja ja 100 välisajakirjaniku ning külastajaid üle maailma.