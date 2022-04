Galerii: "Tajuvälja agendid" Kai kunstikeskuses

Kuivõrd "agentsus" mõjub teoreetilisena, on Kais avanenud näitus ennekõike aistinguline kogemus. Nagu pealkirigi ütleb, siis liigutakse tajude väljal, mitte informatsioonis, ja kunstnike kompositsioonid kommunikeerivad oma sõnumeid suures osas tunnetuslikult. Siiski sisaldavad teosed ka ühiskondlikke teateid.

"Kuigi igapäevakeeles ja populaarkultuuris on levinud arusaam, et agendid tegutsevad kellegi või millegi heaks, siis kunstnikud on enda väärtuste ja tajude teenistuses," on mõte, millega juhatatakse näitus sisse. Eksponeeritud looming on rohke oma kihistuses, seda nii universaalsete tähenduste kui ka isiklikku laadi kohalugude poolest.

Arhetüüpseid elemente esile kutsuvale tajuväljale viivad vaataja kuus kunstnikku, kellest kolm resideeruvad Saksamaal, olles preemia "ars viva" tänavused laureaadid. Nendeks kunstnikeks on Lewis Hammond, Tamina Amadyar ja Mooni Perry. Kuraator Maria Helen Känd on viinud "ars viva" kunstnikud dialoogi kolme balti kunstnikuga. Oma loomingu esitavad Laura Põld Eestist, Anastasia Sosunova Leedust ja Jānis Dzirnieks Lätist.

"Tajuvälja agentidega" saab käia kohtumas 7. augustini.