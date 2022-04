Galerii. KunstihooneLeonhard Lapini mälestusnäituse "Leo"

Kunstihoone galerii avas reedel Leonhard Lapini programmivälise mälestusnäituse "Leo", mille koostasid Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme ja Tallinna Kunstihoone kuraator Tamara Luuk. Näitus on austusavaldus hiljuti manalasse läinud Lapinile , kelle looming ja tegevus oli tihedalt just Kunstihoonega seotud.

Näitusel eksponeeritakse Lapini tuntud sarju "Protsessid" (1980–1995) Eesti Kunstimuuseumi kogust ja "Rütmid sfääril" (1992) erakogust. Väljapaneku juurde kuulub ka valik Lapini tekstidest ja luuletustest.



""Kunstihoone aknal säravat päikesepeegeldust nähes tunnen, et Päike tõuseb

Kunstihoonest – Kunstitemplist. Päike loojub sinna, et taas sealt tõusta," kirjutas Lapin Tallinna Kunstihoone 70. aasta juubeli puhul. Ja kuigi tema heldimus- ja

õrnusepuhangutele võisid eelneda ning järgneda kirumine ja mana, siis teadsime, et Leo on nagu Elu ise – pidevas, sageli vastuolulises voolamises," sõnas Luuk.



Näitus on avatud reedest, 8. aprillist ja jääb üles Kunstihoone rekonstrueerimistööde alguseni 5. juunil.