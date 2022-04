Galerii. Sveta baaris andis kontserdi post-pungi ansambel The Underground Youth

Laupäeval esines Sveta Baaris oma uue tuuri raames Ühendkuningriikidest pärit, kuid Berliinis resideeruv The Underground Youth. Erikülalisena astus üles Eesti oma Holy Motors.

Ka varem Eestis esinenud The Underground Youth sai alguse 2008. aastal Craig Dyeri loomeprojektina, millest on tänaseks välja kasvanud kultusbänd kümne albumiga ning mille kõlapilti saab kirjeldada nii filmiliku helimaastiku kui ka post-pungina. Bänd on aastate jooksul esinenud pikkade tuuride raames nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerika Ühendriikides.

Enne õhtu peaesinejat astus üles kohalik Holy Motors. Kui esialgu jagasid 2013. aastal alustanud bändi liikmed vaid ühist vaimustust Ameerika lääne vastu, siis üsna kiiresti arenes see välja ühiseks identiteediosaks, mis peegeldub nii muusikas ja isiksuses. Holy Motors on karjääri jooksul välja andnud kaks albumit, 2018. aastal ilmus "Slow Sundown", 2020. aastal "Horse".