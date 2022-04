Anne Erm: rahumeelne maailm on kindlasti üks Jazzkaare sõnum

33. džässmuusikale pühendatud festival Jazzkaar kuulutab end avatuks sel nädalavahetusel. 24. aprillil toimuval avakontserdil kõlab Joel Remmeli ja Peedu Kassi teos "Ood metsale", mille sõnum on, et Eesti metsa on vaja hoida.

See, et rahvusvahelise festivali avab Eesti muusikute kontsert, on kujunenud traditsiooniks.

Klassikaraadio saates "Delta" käinud džässifestivali korraldaja Anne Erm sõnas, et rahumeelne maailm on kindlasti üks Jazzkaare sõnumeid. "Me soovime rahu ja muusika aitab seda saavutada. Enne Ukraina sõda oli Eesti metsa teema teravalt õhus, muusikud puudutavad seda kriisi," ütles Erm.

Ettepanek Remmeli ja Kassi ühiseks teoseks tuligi Ermilt. Joel Remmel sõnas, et ka laiema sõnumi osas tuli impulsse Jazzkaare korraldajatelt. "Loomulikult nad ei oota, et me teeksime midagi metsikult kaasaegset. Anti ka mõista, et me puudutaksime oma loominguga mingit dissonantsi või intriigi," rääkis Remmel "Deltas".

Anne Erm lisas, et tänavu on ka džässimaailma suured nimed festivalil tugevalt esindatud. Ta tõi välja Ameerika muusiku ja kolmekordse Grammy-võitja Dee Dee Bridgewateri; ilmategeva instrumentalistina Iisraelist pärit ja kaua USA-s elanud trompetimängija Avishai Coheni; kaheksa Grammy nominatsiooniga (ja legendaarse muusiku Miles Davisi ansamblis mänginud) saksofonimängija Kenny Garretti.

Jazzkaare sisse jääb ka rahvusvaheline džässmuusika päev ehk 30. aprill.

Tallinna kontserdid toimuvad Vabal Laval, Fotografiskas, Velvetis, Erinevate Tubade Klubis ja Philly Joe's klubis. Kontserdid jõuavad ka Tartusse, Viljandisse, Rakverre, Kuressaarde ja Haapsallu.

Jazzkaare programm ja terviklik ülevaade toimuvast on kättesaadav nende kodulehel. Pühapäeval ehk festivali avapäeval on Telliskivi Loomelinnakus ka tasuta kontserte.