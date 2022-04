Lavastus "söövitav.tuhk" käsitleb elu halastamatut poolt

23. aprillil Theatrumis esietenduv "söövitav. tuhk" on muusikalavastus, mis on loodud Maarja Kangro teose "Klaaslaps" (2016) ainetel. Alustekst on valus lugemine. Klassikaraadio saates "Delta" käisid esietenduva lavastuse loojad lähtetekstist rääkimas.

Theatrumi muusikaline lavastastus on kaugenenud "Klaaslapsest". "Liis Kolle ja Maarja Kangro pöördusid minu poole juba paar aastat tagasi küsimusega, kas ma kirjutaksin "Klaaslapse" ainetel ooperi. See teos on eemaldunud korralikult ooperižanrist ja on ka raamatust eemaldunud. Kokkuvõttes ütlemegi, et lavastus on raamatu ainetel," sõnas helilooja Tatjana Kozlova-Johannes.

Helilooja ütles, et Maarja Kangro teos mõjutas teda tugevalt oma aususes. "Ei varjata midagi ja ei ole mingeid kaitseseinu. Minu jaoks on see ka muusikas olnud alati oluline."

Teose videokunstnik Sander Põldsaar ütles, et temagi ei lasknud ennast alustekstist juhtida, kuid raamat mõjutas teda lugejana tugevalt. "Videokunstnikuna lähtusin helilooja muusikast. Raamatus on kõik ühtlaselt valus ja eluline. Need tegelased, kes tiirlevad tarkade naiste ümber, on jätised ja nõmedad mehed. See peegeldab seda, mida on elus palju," sõnas Põldsaar.

Ann Lumiste: kui keegi teine on jaksanud edasi minna, siis jaksame meie ka

Stsenograaf Ann Lumiste sõnul on lavastuse alusteksti tarvis lugeda just seepärast, et mõista – kui meiega midagi juhtub, ei ole me üksi. "Kui keegi teine on jaksanud edasi minna, siis jaksame meie ka. Seetõttu on Liisi poolt ellu kutsutud projekt nii oluline, eriti maailmas, kus suurtest hädadest ei räägita," sõnas Lumiste.

"Elu on ääretult halastamatu. Iseasi, kui palju me seda endale tunnistame ja kui palju me peidame neid õnnetusi, mis meiega või inimestega meie ümber juhtuvad. Igaüks võib seda iseendalt küsida. Maarja Kangro teos on küll spetsiifiline ega ole igale inimesele igasse olukorda. Samas seisneb kunsti suurus selle võimes üldistada – ja seda see lugu ja raamat vaieldamatult suudab," rääkis stsenograaf Ann Lumiste.

Maarja Kangro teos "Klaaslaps" kirjeldab traumakogemust ja selle loo retseptsioon on olnud väga erinev. Helilavastuse projekti eestvedaja Liis Kolle ütles, et ka tema on harjunud teistsuguse kunstikeelega. "Mul tekkis ka lugedes tunne, et kas kõike on tarvis viimse detailini kirja panna. Minu kunstnikunatuur on teistsugune, aga mina ei ole kõige tähtsam. See resonants Maarja raamatule, mis tuli nendelt, kes on ise midagi võrreldavat läbi elanud, on põhjus, miks ma seda teost imetlen. Leian, et see on äärmiselt vajalik, ehkki seda ei ole just mõnus lugeda," rääkis Kolle.

Muusikalavastuse "söövitab.tuhk" etendused toimuvad 23.-26. aprillini.