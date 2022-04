Karjatse filmist "Tagurpidi torn": sellest peab peale vaatamist ka rääkima

"Tagurpidi torn" räägib lastekamba suvest alevikus. Selle kõige taustal on aga noortel inimestel oma isiklik emotsionaalne heitlus – kõik need lapsed on jäetud ilma vanemlikust hoolitsusest ja tähelepanust.

Filmi režissööri Jaak Kilmi sõnum on, et vanemad ei arvaks, et nende lapsed kasvavad suureks. "Mingis vanuses sa vaatad oma last – kes näeb juba täitsa suur välja, oskab riidesse panna, munagi praadida – ja arvad, et ongi juba suur. Aga lapsel on väga vaja oma vanema või täiskasvanud inimese tuge," sõnas Kilmi "Aktuaalsele kaamerale".

"Tagurpidi torni" näinud kriitik Tõnu Karjatse ütles, et Eestis on olnud pikka aega põud noortefilmidest, mis puudutaksid sotsiaalselt teravaid teemasid. "Vimased noortefilmid, mis seesuguseid teemasid käsitleksid, ongi "Klass" ja "Nullpunkt", aga neist on aastaid möödas. Ja filme, mis oleksid mõeldud just varateismelistele, mulle ei tulegi meelde," rääkis Karjatse.

"See on film, millest peab peale vaatamist ka rääkima. Filmi teemadeks on kambavaimule vastu astumine. Küsimus sellest, kust algab sinu endaks olemine ehk millal pead olema täiskasvanu ega saa pageda lapseks olemise varju. Käsitletakse ka sotsiaalse tõrjutuse teemat," kirjeldas Karjatse äsjanähtud filmi sisulist poolt.