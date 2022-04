Terje Lõbu: tegelikult on inimestele alati meeldinud end asjadega ümbritseda

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on avatud iidsete esemete näitus "Iidamast-aadamast. Heaks eluks vajalikud asjad", mille kuraator Terje Lõbu teatas, et näituse idee tulenes inimeste armastusest asjade vastu.

"Kuigi me võime kiruda, et suur tarbimisühiskond on tänapäeval, aga tegelikult on inimestele alati meeldinud ennast asjadega ümbritseda. Siin on esemeid, mida igapäevaselt ei näe. Näiteks kauneid Hiina, Jaapani lehvikuid, antiiknõusid, hiinlannade jalanõusid. Samuti erinevate usunditega seotud esemeid," ütles Lõbu.

Näitusel on kokku ligi 200 eset. Neist uuemad jäävad 19. sajandisse, vanim leid on aga 4200 aastat vana kiilkirjas dokument.

"Näitusel on kajastatud ka religiooni ja võimuga seotud teemasid. Näha saab maailma kontekstis haruldasemaid leide, näiteks Assüüriast pärit kiilkirja tahvlit koos ümbrikuga. Eriliseks teeb leiu selle sisu ehk dokument, millega ori ostab enda ja oma lähedased orjusest vabaks," tutvustas kuraator.

"Kiilkirja tekst on kirjutatud savikoonuse peale, mida loetakse laiemast otsast kitsama poole ja väga-väga tinglikult võib seda võrrelda tänapäeva ühiskondlike hoonete puhul nurgakivi allapandava dokumendiga," rääkis näituse teine kuraator Külli Valk.

Näitus on avatud kuni järgmise, 2023. aasta maini.