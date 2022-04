Galerii. Sveta baaris andis kontserdi USA industriaalansambel Health

Health lõi laineid 2007. aastal, kui Crystal Castlesiga koos produtseeritud singel "Crimewave" tõi nad esimest korda avalikkuse ette. 15-aastase staažiga bänd on andnud välja neli albumit, neist viimane ehk "Disco4 :: PART II" ilmus tänavu aprillis. New York Times on Healthi kohta öelnud, et "bänd tegutseb 80date art-punk'i pärandi taaskontekstualiseerimises, mida tehakse värske ambitsiooni ja noorusliku kannatamatusega".

Lisaks oma albumitele on Health jõudnud aina kasvava auditooriumini läbi eri koostööprojektide – bänd on avaldanud loomingut koos nii Nine Inch Nailsi kui ka The Neighbourhoodiga. Lisaks on nad olnud vastutavad või osalised mitmete hittmängude heliribade eest, sh Grand Theft Auto, Max Payne, Cyberpunk 2077 ja Need For Speed.

Külalisesinejana astus Sveta baaris üles Viktor Kudryashov oma projektiga Discours Synthétique, millega ta taasmõtestab lahti Prantsusmaa synthwave'i lainet, sisestades sinna elemente mürast, art punk'ist ja teknost.