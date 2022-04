"Eesti lood" dokumentaalsari ootab ideekonkursile uusi projekte

Dokumentaallugude sari "Eesti lood" ootab uusi ideekavandeid filmideks, mis peegeldavad Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse ning kajastavad eestimaalaste tegemisi meil ja mujal. Käesoleva konkursiga otsitakse lugusid "Eesti lugude" sarja 21. hooajaks, mis vaatajate ette jõuab 2024. aasta alguses.

Konkursile on oodatud filmiprojektid, mis on selge narratiivi, eristuvate karakterite ja tugeva režiikontseptsiooniga. Esitatud projektide seast valitakse välja teise vooru pääsevad ideed, mille autoritel on võimalik arendada kolme kuu vältel filmi vormi ja jutustamise viisi. Sügisel valitakse nende seast filmiprojektid, mille tootmine algab 2022. aasta lõpus. Filmide planeeritud pikkus on 28 minutit.

Ideekonkursil osalemiseks peab esitama kavandi, mis võtab ühel A4-lehel kokku režissööri idee, peategelas(t)e tutvustuse ning teemavaliku põhjenduse. Konkursile esitatud dokumentides peavad olema lisatud režissööri ja produtsendi nimed ning filmi tootjafirma. Konkursitöid oodatakse e-posti aadressile eestilood@err.ee hiljemalt 29. maiks 2022.

"Eesti lood" esimesed filmid valmisid juba 2003. aastal. "Eesti lood" varasemaid filme näeb ERR-i veebikanalis Jupiter.err.ee.