Otseülekanne kell 19.30: Euroopa aasta muuseumi auhinnagala ERM-is

"2022. aastal kandideerib Euroopa aasta muuseumi auhinnale 59 muuseumi. Euroopa muuseumi aastaauhind antakse muuseumile, mis on muutnud meie arusaamist muuseumist, pakkunud uut kvaliteeti külastajale ning paistnud silma teaduse ja kogude vahendamise võimaluste laiendamisega. Olulised on ka muuseumi sotsiaalne vastutus, kaasamine, jätkusuutlikkus ning julgus reageerida ühiskonnas aktuaalsetele teemadele," sõnas sündmuse Eesti-poolne peakorraldaja ja ERM-i teadussekretär Agnes Aljas.

Kuigi enim tähelepanu koondab aasta muuseumi auhind, siis võitjaid valitakse veel viiele. Üks neist on EMYA asutaja Kenneth Hudsoni nimeline auhind, mis on tunnustus kõige uuenduslikumale muuseumile – selle auhinnaga pärjati 2018. aastal Eesti Rahva Muuseum. Lisaks tunnustab žürii muuseume silmapaistva tegevuse äramärkimisega. Eesti muuseumitest on esile toodud Meremuuseumi Lennusadamat ning möödunud aastal tunnustati Haapsalu linnust.

KUMU kunstimuuseum pälvis 2008. aastal peaauhinna ehk aasta muuseumi tiitli, 2014. aastal toimus KUMU-s ka aasta muuseumi auhinnatseremoonia. EMYA toimub koostöös Euroopa Muuseumifoorumiga. Üritus toimus esmakordselt 1977. aastal.