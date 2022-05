Galerii: maailmakuulus Hispaania kunst on eksponeeritud Kadriorus

Prado muuseum kuulub maailma olulisemate kunstimuuseumide hulka, paljud muuseumi kogudesse kuuluvad maalid on kunstiajaloo tähtteosed. Kuigi kõige suurema osa moodustavad Hispaania kunstnike teosed, siis kuuluvad nende kogudesse ka Itaalia ja Madalmaade 16.–17. sajandi meistrite teosed.

Muuseumi tähtteosed ei lahku sealt kunagi, nii on väljapanekul kõrgetasemelised trükikoopiad. Prado muuseumil on üle 8200 maali, millest on näitusele kaasatud 50 kõige kuulsamat alates Velázqueze "Õuedaamidest" kuni Goya "Alasti majani".

Hispaania kunstimuuseumi välissuhete osakonna juht Francisco Tardío esineb ka ettekandega, tutvustades muuseumi kollektsiooni ja selle kujunemist. Ingliskeelne loeng "Prado. 200-aastase muuseumi lugu" toimub 5. mail kell 15 Kadrioru kunstimuuseumis.

Loengus käsitleb Francisco Tardío muuseumi kujunemislugu ja kollektsiooni olulisemaid teoseid, aga ka asutuse rolli viimase saja aasta jooksul.

Tardío visiit Tallinnasse on sündinud koostöös Hispaania suursaatkonnaga. Prado muuseum on kõnealuse ekspositsiooniga ("The Museo del Prado in the Streets") olnud varem teistes Euroopa, kui ka Ameerika, Aasia ja Aafrika suurlinnades.

Vabaõhunäitus on avatud 4. maist 12. juunini.