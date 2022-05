Toivo Tammik: Louis Kahni mälestusmärki on oodatud 15 aastat

Kahni mälestusmärk näeb välja identne teise mälestusmärgiga, mis on rajatud Philadelphiasse Louis Kahni arhitektuuribüroo ette. Ka Kuressaare lossiparki püstitatud metallist mälestusmärk toodi kohale USA-st.

"Seda on oodatud vähemalt 15 aastat. Kahni perekond on teinud ettepaneku Kahni ühingu eelkäijale, Kahni sõprade seltsile, et võib-olla te võtate midagi ette, et me anname perekonna täieliku toetuse," rääkis Louis Kahni Eesti Sihtasutuse juht Toivo Tammik. "Ta on pisut historitsistlik kujunduselt," lisas ta.

"Öeldakse, et Kahn on kõige kuulsam saarlane maailmas, keda kodusaarel veel liiga vähe tuntakse. Meil on võimalus näiteks suur multifunktsionaalne kultuurikeskus rajada ühel hetkel Kuressaarde ja kutsuda seda Louis Kahni nimeliseks," rääkis Saaremaa valla kultuurijuht Kristel Peel edasistest mõtetest.