Anne Metsis: ühed olukorrad lihtsalt on, aga teised jäävad igaveseks

Ajakirja Eesti Naine toimetaja Anne Metsis mõtestas kultuurisaates Kanasaare olulisust omas ajas, käsitledes inimese suhet siluettidega laiemalt. "Igal inimesel võiks siluettidega isiklik suhe olla. Mingid olukorrad lihtsalt on, aga teised jäävad igaveseks. See on fenomenaalne Mari puhul, et olles 40-aastane oli ta moe-eeskujuks noortele. Teine pool on aga tema visioon, eriline elegants. Mari loomingus on olemas maailma, Eesti-aegne esteetika ja popkunst," rääkis Metsis.

Mari Kanasaare lähedane sõber Anu Stranberg ütles, et kuigi Kanasaar oli lastehalvatuse tõttu jäänud ratastooli, siis ei olnud see kunagi suur piiratus, koos käidi tihti reisidel. Oma kolleegi lahkumist nimetas Stranberg samuti ootamatuks ja meentas tema erilist isiksust.

"Ta joonistas iga päev, see oli nagu sportlasele treening. Ta ajas väga joont taga ja proovis seda saada aina elegantsemaks. Teda inspireeris kunst ise. Ja me kõik tahtsime Marid olla. Kusjuures tema kandis ainult musta," rääkis Stranberg.

Pikaaegne sõber ütles lausa, et korjas prügikastist välja Kanasaare poolt ära visatud joonistused. "Ma ei tea, miks ta mõned joonistused prügikasti viskas."

Näitus, mida Kanasaar ise planeeris, aga ei näinudki, on avatud 18. maini.