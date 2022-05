Tallinnas esineb Indoneesiast pärit Raja Kirik

Yennu Ariendra ja J. Mo'ong Santoso Pribadi ehk Raja Kiriku helimaastik tõukub Jaava saare folkloorist ja tantsust jaranan buto, mis taasloob jaavalaste sõjakogemusi Indoneesias Hollandi okupatsiooni ajal. Raja kirik tähendab tõlkes koerkuningat, müütilist tegelaskuju mitmetes Indoneesia sõjalugudes.

Ajalooliselt on tants jaavalaste mäss vallutajate võimu ja vägivalla vastu, tänapäeval nii kogukondliku mälu kandja kui ka sümboolne vastuhakk rahvusvahelistele korporatsioonidele, kes ekspluateerivad kohalikke töölisi.

Raja Kiriku muusikat on avaldanud plaadifirmad Yes No Wave ja Nyege Nyege Tapes.

Peaesinejaid toetavad live-etteastega Wondering O ja Fumantum ning DJ-d Holy Mountain ja Yallah.

"Shelter" on Sveta baari heategevuslike sündmuste sari, mille esimene osa toimus Ukraina toetuseks.