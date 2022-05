Kinos Sõprus linastuvad BFMi filmikunsti tudengite žanrifilmid

Filmikollektsioon koosneb kuuest lühifilmist ning teiste seas linastub ka äsja Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festivalil maineka Hõbedase Melies'i auhinna saanud "(Ära) vaata", mille režissöör on Raoul Kirsima.

Filmikriitiku Andrei Liimetsa sõnul on kogu ülejäänud kollektsiooniga võrreldes filmis "(Ära) vaata" kõige parem tasakaal sisu ja vormi vahel. Liimetsa sõnul on filmis mõnevõrra tuttavlikult, ent sellegipoolest mõjuvalt ära kasutatud võte, kus erinevate žanrivahenditega on loodud ärev õhustik, mis väljendab peategelase peas laiuvat hirmutavat segadust. "Aplausi väärib ka oma kõheduses laitmatult valitud lõpukaader," kirjutas Liimets.

Lisaks Raoul Kirsima "(Ära) vaata" filmile on lühifilmide kollektsioonis "Peegel peeglis" (rež Silver Õun), "Tõus" (rež Alesja Suzdaltseva), "Kahe poole vahel" (rež Oliver Remma), "Valge vale" (rež Katariina Aule) ja "Tiiu ja draakon" (rež Teresa Juksaar).

Andrei Liimets ütles, et BFMis valmib igal aastal trobikond lõpu- ja muid kursusetöid, ent filmirahva ette jõuab neist heal juhul mõni üksik. "Sellest kõigest on kahju. Olen aastast aastasse noortefilmide festivalide raames või muul põhjusel BFMis valminud töid vaadanud ja tundub, et alatasa sünnib just seal midagi, mille võiks vabalt paigutada aasta silmapaistvamate kodumaiste filmide sekka," sõnas Liimets.

Kuuest lühifilmist koosnev filmikollektsioon "Kaunid kannatused" linastub 13. mail kell 19 Kino sõprus Kai saalis ning 25. mail kino Sõprus Vanalinna saalis.