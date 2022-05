My Chemical Romance avaldas üle kaheksa aasta uut muusikat

My Chemical Romance avaldas reedel pärast kaheksa-aastast pausi esimest korda uut muusikat ja andis välja singli "The Foundations of Decay".

"The Foundations of Decay" on My Chemical Romance'i esimene uus lugu, mis ilmunud pärast seda, kui ansambel andis 2014. aastal suurimate hittide kompilatsioonialbumil "May Death Never Stop You" välja oma avaldamata viienda stuudioalbumi jaoks salvestatud loo "Fake Your Death", vahendab Pitchfork.

Bänd alustab pärast mitmeid pandeemiaajast tingitud edasilükkamisi lõpuks järgmisel nädalal Inglismaal oma kokkutulekuturneega, mis jätkub kontsertidega mujal Euroopas ja jõuab lõpuks augustis Põhja-Ameerikasse.

Nende seni viimane stuudioalbum "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" ilmus 2010. aastal.