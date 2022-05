Telliskivis toimub esmakordselt Eesti-Läti kultuurifestival Üle Aia pidu

Meisterjaani ja ansambli Puuluup kõrval annab kontserdi Läti bänd The Coco'nuts ning plaate mängivad DJ-d nii Eestist kui ka Lätist. Ühepäevasele minifestivalile on sissepääs tasuta.

Üle Aia peo eestvedaja Janis Rizhovsi sõnul võiks eestlased ja lätlased kui üleaedsed üksteist ja ka üksteise muusikuid, näitlejaid ja kultuuri paremini tunda. "Meil, nagu ikka headel naabritel, on tegelikult üsna sarnane maitse, nii ühel kui teisel pool piiri peetakse lugu heast muusikast, huumorist, joogist ja söögist. Loodame, et publik võtab esinejad hästi vastu ning meil on põhjust sellist kultuuripidu ka edaspidi korraldada," selgitas ta.

Telliskivi kvartalis Valmiermuiža saatkonna esisel platsil (Telliskivi 60/2) toimuva Üle Aia peo programm algab keskpäeval ja kestab öötundideni.

Kuula bändi The Coco'nuts värskeimat singlit: