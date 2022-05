Rando Arand avaldas lühialbumi "Aru"

"EP algne idee tekkis Norra mägedes lammaste keskel, kus lindistatud helisalvestisi on ka lugudesse põimitud," rääkis Arand.

""Aru" on elektroonilise ja orgaanilise maailma piirialadel hüplev katsetus. Moduleeritud süntesaatori helidest moodustub justkui midagi elusat, millele vastukaaluks on lindistatud trummid töödeldud nii, et nad oma polürütme mängides mõjuksid tehislikult. Lõpuks ei saagi täpselt aru, mis on mis."

Album on limiteeritud koguses saadaval ka linki peal. Linki on digitaalse ajastu flopiketas. Formaadi töötas välja multidistsiplinaarne kunstnik Timo Toots. Linki on tehtud vineerist, tagaküljel on ruutkood ja NFC-märgis, mille kaudu saab lugusid alla laadida ja kuulata.

"Aru" EP kujunduse tegi Sven Raju.

EP esitlus toimub 27. mail Kauplus Aasias (Kopli 2A). Kavas on Rando Arandi modular live, muusikat mängivad DJ-d Luurel Varas (Seltskond pargis) ja Rec (Spontaanika, Lil Kimchi)