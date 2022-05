Krigul Reich'i palast "Drumming": esituskoosseis tingib selle esitusharvuse

Reichi muusikat iseloomustatakse sageli kui ühenduslüli erinevate muusikažanride vahel klassikalisest muusikast rahvaste muusika ja levimuusikani, ning sealt jälle ringiga akadeemilise muusika juurde tagasi.

"Märgiline on ta mõnes mõttes seepärast, et ta on üks nurgakivisid algusaegadest. Teda on kirjutatud 1970. aastate algusest, mis on klassikalise löökpillimuusika seisukohast ikka vana muusika. 50 aastat vana lugu löökpillide seisukohast on juba tõeline klassika," selgitas Krigul "Aktuaalsele kaamerale".

Kolmapäeval EMTA saalis kõlava teose tõukejõuks peetakse helilooja reisi Ghanasse, mis väljendub instrumentides ning Aafrika rütmides. "Drummingut" ei kanta just liiga sageli ette. 51 aasta jooksul on Eestis seda teost täispikkuses esitatud vaid kahel korral.

"Tema esituskoosseis tingib natuke selle esitussageduse või -harvuse. Üheksa löökpillimängijat ei ole just sageli väga lihtne kokku kraapida. Meil on lihtsalt muusikaakadeemias praegu ideaalne võimalus," rääkis Krigul.

"Kuna meil sellel aastal on löökpilliklassi isikkoosseis küllalt suur, siis haarasimegi võimalusest kinni, seetõttu saamegi seda üleüldse esitada. Selliseid koosmängivaid nii suuri koosseise ei leia just igalt tänavalt."

Kolmapäevane kontsert on osa Kriguli doktoritööst. Seni ei ole Eesti muusika- ja teatriakadeemias veel ükski löökpillimängija doktorikraadi kaitsnud.