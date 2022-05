Suri Yesi trummar Alan White

"Kogu oma elu ja kuue aastakümne pikkuse karjääri jooksul oli Alan paljudele inimestele väga oluline: rokkstaar fännide jaoks üle kogu maailma; bändikaaslane üksikule väljavalitule ning härrasmees ja sõber kõigile, kes temaga kohtusid," kirjutas tema perekond oma avalduses.

1949. aasta 14. juunil Inglismaal Peltonis sündinud White hakkas trumme mängima juba lapseeas ja kuulus 1960. aastatel arvukatesse bändidesse. 1969. aastal liitus ta ansambliga Baker's Air Force – Creami endise trummari loodud supergrupiga.

1969. aastal kutsus John Lennon ta Plastic Ono Bandi, kuhu kuulusid ka Yoko Ono, Eric Clapton ja Klaus Voormann. White on esindatud kollektiivi albumil "Live Peace in Toronto 1969" ja töötas ka Lennoni lugudel "Instant Karma" ja 1971. aasta albumil "Imagine". Samuti lõi ta kaasa George Harrisoni albumil "All Things Must Pass" ning mängis trumme ka teistel Apple'i plaadifirma albumitel, sh Billy Prestoni, Rosetta Hightoweri ja Doris Troy omadel.

White liitus bändiga Yes aastal 1972, kui sealt lahkus Bill Bruford. Briti progekollektiiv oli alustamas oma uue albumi "Close to the Edge" turneed ja White õppis kolme päevaga lood selgeks ning temast sai bändi püsiliige. Ta mängis trumme ansambli 1973. aasta live-salvestusel "Yessongs" ja samal aastal ilmunud stuudioalbumil "Tales From Topographic Oceans". White mängis trumme mitmetel bändi suurimatel hittidel, nagu "Love Will Find a Way", "Changes" ja "Owner of a Lonely Heart". 1976. aastal andis ta välja oma ainsa sooloalbumi, "Ramshackled".

Pärast seda, kui Yes 1980. aastate alguses laiali läks, moodustasid White ja bändi asutajaliikmest bassist Chris Squire koos Jimmy Page'iga projekti XYZ; bänd andis lõpuks välja ainult mõned demolood. Yes naasis 1983. aastal tagasitulekualbumiga "90125".

Pärast seda, kui Squire 2015. aastal suri, sai White'ist kauaaegseim Yesi bändiliige. Viimastel aastatel ei saanud White halveneva tervise tõttu enam nii pikalt laval olla, kuid liitus bändiga nende kontsertide lõpus. White pidi bändiga laval liituma ka eesoleval turneel, millega oleks tähistanud oma bändisoleku 50. aastapäeva. Turnee saab nüüd pühendatud White'i mälestuseks.