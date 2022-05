Inderk Ojari uuest suvelavastusest: laval on peaaegu 30 inimest

"Näitleja töö ei ole väga stressirohke töö - vähemalt minu jaoks ei ole - aga kõige hullem ongi see nädal või kaks enne esietendust, kui sulle tundub, et mitte midagi ei ole ... su rolli ei ole, tervikut ei ole. See on täiesti nagu müstika, kuidas see kõik valmis saab," rääkis Reinsalu kõige pingelisemast perioodist.

"Kalaranna 28" näidendi sisust ei ole kuigi palju veel teada. "Eks ta Eesti inimestest räägib - nii palju võib küll öelda," kommenteeris Ojari. "Tegemist on sellise ühistu eluga. Laval on pea terve trupp - peaaegu 30 inimest. Sagimist ja suhteid on seal palju," lausus ta. "Ühe maja ühistu esindab ka ühiskondlikku mudelit, kes meie ümber on ja keda me iga päev näeme," lisas Reinsalu.

"Eesti on väike ja kõik tunnevad kõiki ja mitte ainult päriselus, vaid ka lavalaudadel," kommenteeris Ojari, et nad on Reinsaluga ennegi armastajate paari mänginud ning nüüd teevad seda tänavuse lavastuse raames uuesti.

"Väga raske on olnud" viitas Reinsalu Merekindluse hoovis proovide tegemisele, sest on olnud väga külm. "Me võiksime kohe ka kõrvale talvetüki valmis teha," rääkis ta naljaga pooleks.

"Meie lava laius on 80 meetrit," kergitas Ojari saladuseloori. "Tuleks ka ikkagi ära märkida, et see on Uku Uusbergi enda kirjutatud näidend. Eestis on originaalloomingut näitemängude näol ikkagi suhteliselt vähe. Nüüd on üks inimene, kes ongi kirjutanud näitemängu," kiitis Reinsalu. "See on ikkagi tähelepanuväärne."