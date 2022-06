Nädalavahetusel täituvad Paide linna hoovid teatriga

Mängukohad on lisaks Paide kesklinnale ka kaugemal - Tarbjal, Annas, Sargeveres, Viisus ja Roosna-Allikul. Festivalil preemiaid ei jagata, kuid harrastusteatritele annab tagasisidet professionaalsetest näitlejatest koosnev žürii. Enamikes hoovides on avatud kodukohvikud, mida võõrustavad kortermajade elanikud ise.

"Sel aastal toimub Hooviteatrite festival juba neljandat korda. Kui tavaliselt oleme festivali korraldanud Paide kesklinnas, siis sel korral otsustasime festivali viia nii-öelda laia Paide linna: mängukohtade hulgas on sel aastal ka Paide linna alla kuuluvad väiksemad kohad, näiteks Sargvere, Tarbja, Anna, Viisu ja Roosna-Alliku. Festivali teeb sel aastal eriliseks veel see, et kõik etendused saavad mängitud kortermajade hoovides. Loodan väga, et festivali oma hoovi toomine ja kodukohvikute tegemine lähendab kortermajade elanikke omavahel," rääkis festivali peakorraldaja Mariliis Peterson.

Festivali kultuuriprogrammi raames toimub laupäeval õhtul Paide muusika- ja teatrimaja kultuuriaias aruteluring teemal "Huviteatrite tulevik" ja ühine tordisöömine. Festivali lõpetab Jarek Kasari kontsert, mis leiab samuti aset kortermaja hoovis. Kogu festivaliprogramm on kõigile tasuta ning pühapäeval on mängukohtade vahel käima pandud ka festivalibuss.