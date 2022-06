Venemaa lisas ulmekirjanik Dmitri Gluhhovski oma tagaotsitavate nimekirja

Venemaa siseministeerium lisas teisipäeval oma tagaotsitavate nimekirja ulmekirjanik Dmitri Gluhhovski väitega, et viimane on levitanud sotsiaalmeedias valeinfot Venemaa sõjalise sissetungi kohta Ukrainasse.

Gluhhovski teatas sõnumirakenduse Telegram vahendusel, et Venemaa süüdistab teda riigi relvajõudude diskrediteerimises. "Olen valmis kordama kõike, mis ütlesin: "Lõpetage sõda! Tunnistage, et see on sõda terve rahva vastu ja lõpetage see!" kirjutas ta.

Venemaa lisas Gluhhovski, kes on enim tuntud oma ulmeromaani "Metro 2033" ja selle järjeosade poolest, tagaotsitavate nimekirja kriminaalkoodeksi täpsustamata artikli alusel.

Gluhhovski on esimene olulisem kultuuritegelane, kes on tagaotsitavate nimekirja kantud seaduse alusel, mille Venemaa võttis vastu mõned päevad pärast seda, kui 24. veebruaril oma väed Ukrainasse saatis.

Riik tahab selle uue seadusega taotleda kuni 15-aastast vanglakaristust kõigile, kes on süüdi mõistetud Venemaa sõjaväe kohta väidetavate valeuudiste tahtliku levitamise eest.